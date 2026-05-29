お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。まとまった収入があればやりたいことを明かした。同番組で、コンビのコント台本の売却を提案された渡部。相方・児嶋一哉との物でもあるため、自身の一存では決められないとしつつ、仮に高額で売れた場合にやりたいこととして「初めて言うんですけど」と前置きしながら、自身の「いわゆるデジタルタトゥーを消