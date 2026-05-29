6月1日から放送される、デンヨー株式会社の新テレビCMに、俳優の浜辺美波（25）が出演した。【映像】真っ赤な衣装で踊る浜辺美波（実際の映像）新CMでは、浜辺が「ラ・バンバ」をベースにしたオリジナルソングに合わせ、「発電」をイメージした“発電ダンス”を披露している。インタビューで浜辺は、自身の“心のエネルギーチャージ”方法を明かした。浜辺「ワンちゃんを2匹飼っている。いつも家に帰ってから、なでなでした