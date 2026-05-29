韓国発の女性4人組「BLACKPINK」の公式ゲームアプリ「BLACKPINK THE GAME」のXが29日に更新され、今年8月31日をもってサービスを終了すると発表した。同Xで「2023年5月18日のBLACKPINK THE GAMEのリリース以来、ご支援いただいたすべてのプロデューサー様に、心からの感謝の意を表します。ゲームサービスの今後の方針について、広範な議論と慎重な検討を行った結果、誠に遺憾ながら、BLACKPINK THE GAMEは2026年8月31日に正式