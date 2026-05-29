「ファーム交流戦・巨人−阪神」（２９日、Ｇタウン）本塁打の判定を巡って両軍の監督が審判に抗議する場面があり、巨人・石井２軍監督は５分を超える猛抗議の結果、「遅延行為」として退場処分となった。四回２死。巨人・岡田が右翼ポール上への特大飛球を放った。一旦はホームランと判定されたが、阪神・平田２軍監督がベンチを出て審判に抗議。すると、審判団が集まって協議。ファウルに判定が覆った。すると、スタン