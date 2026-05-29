28日から開催している世界ラリー選手権の日本大会にちなみ、27日にABEMAで公開された「ラリージャパン2026応援企画」にて、一流レーサーが披露した驚異のドライビングテクニックが反響を呼んでいる。ラリージャパン名物の「伊勢神トンネル」に例え設置された、車幅＋わずか20センチという激狭コースをノンブレーキで駆け抜ける神業に、ファンや出演者から驚きと称賛の声が上がった。【映像】壁まで10cmの神業ドラテク（実際の様