星野リゾートが展開するリゾートホテルブランド「リゾナーレ」は、メインダイニング「OTTO SETTE(オットセッテ)」にて、地域の個性を突き詰めた春限定のディナーコースを各施設で提供している。今回は、下関・八ヶ岳・トマム・那須の4施設で楽しめる春のディナーコースを紹介する。「リゾナーレ那須」トマトが主役の春限定ディナーコース「リゾナーレ下関」(山口県下関市)では6月16日まで、メインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSE