気象予報士でタレントの穂川果音（ほかわ・かのん）が28日、自身のインスタグラムを更新。梅雨に向けての注意喚起を行った。 【写真】横からのショットも美しいです 「まもなく梅雨が始まるよ！」と投稿。沖縄、奄美地方は梅雨入りを発表しているが、「今年は、全国的に気温高め+西日本～東日本太平洋で雨量が平年並みが多くなる予想に。梅雨の期間は短くても、大雨に注意が必要です。」と呼びかけた。 続けて「美