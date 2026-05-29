堂安律が29日の練習後に取材に応じた森保一監督率いる日本代表が5月29日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行った。久保建英や田中碧ら10選手が合流したなか、練習後に堂安律が10番を背負って挑むW杯に「間違いなく自分は緊張するだろうと予測している」と心境を語った。25日から始動したチームは、この日も汗を流した。堂安は追加招集され、カタールW杯以来となる代表に復