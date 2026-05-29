最近、薬局運営の危機を打ち明けていた韓国の薬剤師ユーチューバーが、西小門（ソソムン）高架車道撤去現場の崩落事故で父親を亡くしていたことが分かった。27日、薬剤師夫婦ユーチューブチャンネル「薬夫婦 Yakbbu」の運営者は、「私がこの世で最も尊敬し、愛していた父が亡くなった」とする文章を掲載した。運営者は「父は今回の西小門高架車道撤去現場で監理団長として働いていた」とし、「午前5時に起き、家族全員のために祈り