熊本競輪場のF2「熊本競輪サポーターズクラブ杯」が開幕した。併催するルーキーシリーズ。ガールズの5Rは伊藤梨里花（27＝愛知）が痛烈に捲って白星を挙げた。「タイミング良く行けた。車間を空けることを意識して自分の中で余裕を持って捲りに行けた感じ。変えたセッティングの感じもいいです」前節の宇都宮では2日目にナショナルにも所属する小原乃亜を抑えて1着をもぎ取った地力の持ち主。仕掛けてからのスピードの乗り