元乃木坂46で女優の山下美月（26）らが29日、都内で舞台「成瀬は天下を取りに行く」の発表会見を行った。主演の山下は、2018年の「ザンビ」以来8年ぶりの舞台で、初めての単独主演となる。「久々に舞台に立たせていただくので、ゼロからのスタートだと思って、この舞台に挑みたいと思っています。確実に言えるのは、10代で舞台に立たせていただいたときよりも、お芝居のことが大好きになっているので、凄く楽しみ」と胸を弾ま