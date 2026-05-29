J1岡山は29日、公式サイトを通じ、24日にホームで行われたC大阪戦「第三者の来場者に対して応援の強要・威圧行為を行った」としてホームゲーム2試合の入場禁止処分を発表した。これを受け、クラブの応援団体「GATE10UNION」は公式SNSを通じ、当該メンバーを一定期間活動停止すると発表した。クラブは24日の試合で、来場者が応援の強要・威圧行為を行ったと報告。「Jリーグ統一禁止事項に定められている禁止行為」として入場