29日の東京株式市場・日経平均株価は一時、1700円を超えて値上がりし、取引時間中の最高値を更新し6万6400円を超えた。29日の東京市場はアメリカ市場で主な株価指数が上昇した流れを受けて、ハイテク関連を中心に幅広い銘柄が買われた。また、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展するとの見方から買い注文が膨らんだとみられる。