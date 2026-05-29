ナインティナイン岡村隆史（55）が28日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。極楽とんぼの加藤浩次と一緒に吉本興業を辞めようとした芸人を実名告白した。次週のゲストに平成ノブシコブシの吉村崇（45）と徳井健太（45）の登場を発表。岡村は「破天荒な吉村さん、そしてお笑いを客観的にみられる徳井さん。それぞれの生き方で頑張ってらしゃる感じですけど」と切り出した。「吉村さんって皆