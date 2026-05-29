なにわ男子が、6月17日にリリースするニューアルバム『ND5』のリード曲「Celebrate」を本日5月29日に先行配信。また、本日19時28分にMVがプレミア公開される。 （関連：なにわ男子＆M!LK、同日発売シングルに集まる注目交流深い両グループの魅力が詰まった“愛情”あふれる2曲に） 本楽曲は、夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして