全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・国分寺の喫茶店『胡桃堂喫茶店』です。珈琲が演出するゆるりと濃密な自分時間『胡桃堂喫茶店』＠国分寺コーヒーの香りが漂う店内には、重厚なアンティーク家具と約1000冊の本がズラリ。喫茶店だけでなく『胡桃堂書店』としての一面も備えるコチラには、心地よい静寂のなか、コーヒーとともに本の世界に没入するゲストたちの姿が。「コ