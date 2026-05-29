文部科学省次期学習指導要領の英語を検討する中教審の作業部会が29日開かれ、文部科学省は議論のまとめ案を示した。学習する単語数が大幅に増えて難易度も高い現状を改善するため、重要な単語を絞り込んでリスト化するのが柱。児童生徒の負担を減らして使用頻度の高い単語を確実に習得できるようにする。現行指導要領は、目安となる単語数を小学校600〜700、中学校1600〜1800、高校1800〜2500語程度に設定。単語の具体例や基準