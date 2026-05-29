東京女子医大病院で起きた医療事故で亡くなった孝祐ちゃん＝2013年12月（遺族提供）東京女子医大病院（東京都新宿区）で2014年2月、手術後に「禁忌」とされた鎮静剤プロポフォールを大量投与された男児＝当時（2）＝が死亡した医療事故で、東京地裁は29日、業務上過失致死罪に問われた元研修医福田聡史被告（44）に無罪の判決を言い渡した。麻酔科医の元准教授小谷透被告（66）は禁錮1年6月、執行猶予3年（求刑禁錮1年6月）とし