オリックス・太田椋内野手が29日、京セラドームで中日戦を戦う1軍本隊に再合流した。同選手は5月20日のソフトバンク戦で右ふくらはぎ付近に死球を受け、負傷交代。22日に出場選手登録を抹消されていた。抹消後は大阪・舞洲の球団施設で調整。最短での出場選手登録が可能な6月2日の巨人戦（東京ドーム）での復帰を視野に入れ、この日1軍首脳陣が直接状態をチェックする模様だ。