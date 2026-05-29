果たして妥結の道はあるのか。ＭＬＢオーナー側が提案したサラリーキャップ制に米メディアが批判を展開した。ＭＬＢオーナー側は２８日（日本時間２９日）今オフの次期労使協定交渉を前に、２０２７〜３３年の期限を設定し年俸総額の上限を定めるサラリーキャップ制導入を提案。総年俸の上限を２億４５３０万ドル（約３９０億７６００万円）に定める一方で、サラリーフロア（下限）を１億７１２０万ドル（約２７２億７０００万