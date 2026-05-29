格闘家・秋山成勲（チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOと、その娘チュ・サランがイベントに登場し、華麗な姿を披露した。2人は5月29日、ソウルのロッテアヴェニュエル蚕室店で開催された「トミーヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」のポップアップイベントに参加。【写真】SHIHO＆サラン、スイムウェア姿に特にサランは、身長170cmを超えるトップモデルの母・SHIHOにも引けを取らない抜群のスタイルを誇り、もはや母娘というよりは