禁断の恋にハマッてしまった友人を心配している人も多いでしょう。そこで、『オトメスゴレン』女性読者の声をもとに「不倫している友だちが『こんなムダな恋愛してる時間がもったいない！』と目を覚ます、ズシッとくる一言」をご紹介。これを参考に、不倫に終止符を打たせてあげてください。【１】「相手の子どものことも考えてあげたら？」「子どもをダシにするのがオススメ」（20代女性）のように、「不倫＝子どもを不幸にする」