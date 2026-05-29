【KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES 「Re:ゼロから始める異世界生活」 ラム / レム】 11月 発売予定 価格： 各9,680円（通常版） 各12,980円（DX ver.） KADOKAWAは、プラモデル「KADOKAWA PLASTIC MODEL SERIES『Re:ゼロから始める異世界生活』ラム / レム」を11月に発売する。価格は通常版が各9,680円、DX ver.が各12,980円。 本商品はTVアニメ「Re:ゼロから始