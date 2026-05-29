【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、6月より予約が開始されるアクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報を公開した。 本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチーター型ゾ