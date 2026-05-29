タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫・宝塚市）の生徒による恒例の「すみれ募金」が２９日、同市内の宝塚大劇場で行われ、本科生、予科生の計７９人が協力を呼びかけた。駆けつけた約２０００人に善意を呼びかけ、総額１１０万６０７４円が集まった。娘役志望の廣田栞さん（宝塚市出身）は「小児がんと闘う子どもたちと、そのご家族の力に少しでもなれればと思い、参加させていただきました」と伝統行事の意義を強調。