神戸はあす30日、ホームで鹿島と対戦する。百年構想リーグで東西1位通過同士の頂上決戦。勝てばクラブ史上5つ目のタイトルと来季アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の本選出場が確定する中、FW大迫勇也は勝利とともに内容も追求する強い姿勢と言葉を残した。ACLE後はリーグ7試合2勝3分け2敗（PK戦は引き分け扱い）。総得点は「5」で総失点は「11」と苦しみ、内容的にも手放しで喜べるものではなかった。その要因を