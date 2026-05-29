元AKB48の松村美紅（22）が29日までに自身のXを更新。4月末で所属事務所を退所したことを報告し、芸能界からも引退することを明らかにした。松村は「皆様お久しぶりです。松村美紅です。この度、4月30日付で事務所を退所いたしました」と報告。「長い間応援してくださった方、待ってくださった方、本当にありがとうございました」とファンへの感謝を記し、「芸能活動には区切りをつけ、皆様との思い出を糧に、これからは新し