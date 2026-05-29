アジア太平洋地域の安全保障について話し合う国際会議が29日夜、シンガポールで開幕し、イラン情勢や台湾問題などについて議論が交わされる見通しです。29日から3日間の日程で行われる「アジア安全保障会議」には小泉防衛大臣やアメリカのヘグセス国防長官など、40カ国以上の国防担当の閣僚や軍の高官が出席し、安全保障上の課題について話し合われます。30日には、ヘグセス国防長官の演説も予定され、イラン情勢の長期化で経済