去年7月、東京・練馬区の路上で金属バットなどの凶器を準備して集まったとして、当時19歳の男と当時17歳の少年2人、あわせて3人が警視庁に逮捕されました。凶器準備集合の疑いで逮捕されたのは、いずれも江戸川区に住む当時19歳の男と当時17歳の少年2人のあわせて3人で、去年7月25日の午前1時ごろ、練馬区氷川台の路上で金属バットや特殊警棒などの凶器を準備して集まった疑いがもたれています。警視庁によりますと、逮捕された3人