物価の上昇は鈍化していますが、食料品の値上がりが全体を押し上げています。総務省が発表した東京23区の5月の消費者物価指数の速報値は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が2025年5月と比べて1.3％上昇しました。伸び幅は鈍化の傾向にありますが、食料全般の上昇率は4.1％と、依然として高い水準となっています。なかでも菓子類のチョコレートは28.6％、飲料のコーヒー豆は46％と高い上昇幅となっています。また、生鮮魚介では、