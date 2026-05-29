東京株式市場で、日経平均株価は一時1700円以上値を上げました。27日につけた6万6428円を上回り、取引時間中の最高値を更新しました。28日に、アメリカのニュースサイトが、アメリカとイランの交渉担当者が、60日間の停戦を延長し、イランの核開発に関する協議を開始するとした覚書で合意したと報じました。これを受け、28日のニューヨーク株式市場では、中東情勢懸念が後退し、アメリカの株価主要3指数が揃って最高値を更新してい