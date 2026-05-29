本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、日本に根強く残る「8時間労働の習慣」と、会社の仕事を短時間で終わらせるための3つのポイントを見ていく。産業革命以降100年以上続く「8時間労働制」朝早くから夜遅くまで会社で働いていて、自分の時間を全然つくれない。どうすれば効率よく仕事を終わらせられるか。ビジネススクールでこんな質問をされたこと