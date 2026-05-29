トヨタ新型「カローラ」“ワイド仕様”に反響殺到！日本の道路事情に合わせて専用のナローボディを採用している国内向けのトヨタ「カローラ」。一方で、海を渡った海外市場では、まったく異なるサイズと顔つきを持ったカローラが活躍しています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「カローラ」です！（39枚）なかでも、世界最大の自動車市場となった中国において、現地合弁会社の「一汽トヨタ」が2025年12月末に発売