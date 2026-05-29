最新のBEVピックアップトラック「D-MAX EV」いすゞ自動車は2026年5月27日から29日まで開催される自動車技術の展覧会「人とくるまのテクノロジー展2026」へブース出展を行いました。同展覧会では、UDトラックスとの共同ブースにて最新技術の展示が行われています。なかでも、とりわけ注目を集めているのがバッテリーEV（BEV：電気自動車）ピックアップトラック「D-MAX EV」の実車展示です。どのようなモデルなのでしょうか。