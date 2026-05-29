BABYMETALが、自身初となるデラックスアルバムの日本独自企画盤として『METAL FORTH (DELUXE JAPAN EDITION)』を8月5日にリリース。また、あわせてアートワークも公開となった。 （関連：連載「lit!」第145回：BABYMETAL、乃木坂46、超ときめき♡宣伝部……アイドルの“今”を映し出す最新曲5選） 2025年から始まった『METAL FORTH』の総括とも言える今作は、限定のロングボックス仕様となっており、