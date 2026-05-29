＜〜全英への道〜ミズノオープン2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが進行中。午前スタートの全選手がホールアウトした。【写真】小平智も絶賛！タイトリストGTS3がかっこいいツアー通算8勝の小平智が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル15アンダー・単独トップでホールアウトしている。3打差2位タイに「65」をマークした米澤蓮、3つ伸ば