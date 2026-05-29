＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。初日に6アンダー・首位タイ発進を決めた昨季の年間女王・佐久間朱莉が、午後1時8分に最終組でティオフ。10番パー4をパーで滑り出した。【写真】ほほ笑みの飛ばし屋青木香奈子の表情を一連で見るティショットはフェアウェイセンターへ。2打目をグリーン右手前に乗せると、