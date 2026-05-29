『ポケモンカフェ TOKYO』（東京・日本橋）と『ポケモンカフェ OSAKA』（大阪・心斎橋）で、6月17日から楽しめる新しいメニューやショーの詳細が発表された。さらに、『ポケモンカフェ TOKYO』の店内リニューアルについても明らかになった。【写真】イーブイのケーキ＆カビゴンのバーガー！公開された『ポケモンカフェ』新メニューピカチュウやイーブイをはじめ、さまざまなポケモンたちをモチーフにした、新しいフード、スイ