元セクシー女優の深田えいみが、「新しいことのために」と貯めていたという自身の貯金口座の実額を公開する場面があった。【映像】自宅で貯金口座を見せる深田えいみ2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇っ