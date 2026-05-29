29日午前の木原稔官房長官の記者会見で、週刊文春が報じている衆院選などでの高市総理陣営の「ネガキャン（ネガティブキャンペーン＝誹謗中傷）動画疑惑」についての質問が出た。【映像】「文春を訴える事案？」聞かれた瞬間の官房長官（実際の様子）記者が「国会でも問題になっている、サナエトークンそして総裁選・衆院選での誹謗中傷動画の作成、ここに高市総理の公設第一秘書が関わっているという指摘が週刊文春で続いてい