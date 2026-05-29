お笑い芸人のまちゃまちゃが２８日、ＹｏｕＴｕｂｅ「納言幸のやさぐれ酒場」に登場。細木数子さんから言われ、今も守っている行動を明かした。Ｎｅｔｆｌｉｘ配信ドラマ「地獄に堕ちるわよ」で再注目されている細木数子さんについて、まちゃまちゃは「全盛期に共演している」と振り返り「『ズバリ言うわよ！』も出させてもらったし、特番も。うちの母ちゃんがめっちゃ喜んでた。母ちゃんってなんであんなに占い好きなんだろう