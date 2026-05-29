米ニューヨーク市ブロンクス区で、ブレイクダンスを披露する人＝2023年（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市ブロンクス区発祥のストリートカルチャー「ヒップホップ」を学習の軸に据える公立高校が今年9月、同区で開校する。地元メディアによると、特別認可校を除き、ヒップホップに特化した公立高校は全米で初めて。1973年にブロンクスで始まったヒップホップは、韻やリズムを重視するラップ、全身を使っ