「ファーム交流戦中日−楽天」（２９日、ナゴヤ球場）左脚肉離れで２軍調整中している中日のミゲル・サノー内野手が、実戦復帰初戦の第１打席で本塁打を放った。二回無死で２ボールから右腕・大内の高め直球を振り抜いた。レフトライナーかと思われたが低い弾丸ライナーは、あっという間に左翼フェンスを越えた。実況も「このパワーは流石です」と驚くアーチだった。サノーは米大リーグ通算１６４本塁打の実績を引っ提げ