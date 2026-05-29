歌手の美川憲一が28日に自身のアメブロを更新。タレントの神田うのとの恒例となっている合同誕生日会を開催したことを報告し、華やかなお祝いの様子をつづった。【映像】美川憲一、リハビリに励む様子や最新ショット5月21日のブログで、5月15日に80歳の誕生日を迎えたことを報告していた美川。この日は、「誕生日の写真もこれで最後よ〜 たぶんね笑」と、お茶目な口調でこれまでに紹介してきた誕生日エピソードの締めくくりを