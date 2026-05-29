持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月28日、「『今治焼豚玉子飯』のおすすめポイント」を発表した。調査は5月20日〜24日、全国「ほっともっと」の店長32名を対象に行われた。ほっともっと「〜今治焼豚玉子飯世界普及委員会監修〜 今治焼豚玉子飯」(690円)5月20日より販売している「今治焼豚玉子飯」(690円)は、甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉