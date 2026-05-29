持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日より、世界のグルメソースで食べ比べを楽しめる「3種のディップソースセット」を、数量限定で発売する。ほっともっと「3種のディップソースセット」(250円)初登場の「3種のディップソースセット」(250円)は、やさしい上品な甘さの「メープル風ソース」、爽やかでクリーミーな「サワークリームオニオン風ソース」、まろやかで濃厚な旨味が特長の「アボカドメキシカン風ソース」