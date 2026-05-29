160.72エンベロープ1%上限（10日間） 160.22ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.35現値 159.1310日移動平均 159.13一目均衡表・転換線 158.87一目均衡表・雲（上限） 158.2521日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.68100日移動平均 157.54エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 156.27ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 155.1