タレント・中山秀征の次男で昨年俳優デビューした中山脩悟が、共演俳優とのオフショットを披露した。２９日までにインスタグラムで「現在放送中、日曜劇場ＧＩＦＴで共演させていただいてる、町田悠宇さん、澤井一希さんのＰｏｄｃａｓｔラジオ【マッチとカズキのＭｒ．ブイヨンズ】記念すべき初ゲストとして呼んでいただき、ＧＩＦＴの話など色々させていただきました！」と報告。ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後