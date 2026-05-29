◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の岡田悠希外野手（２６）が同点適時打を放った。「７番・ＤＨ」で先発出場。０―１の２回１死一、三塁で右腕・能登に対し、カウント３―０から１４２キロの直球を右前はじき返した。この日からの３連戦は「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として開催され、６月２６日〜２８日には敵地・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でも