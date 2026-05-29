元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。仲良しの人気女優との交流について語った。この日は俳優の石田純一と女優の松原千明さん（22年死去）の長女で女優、歌手のすみれとそろって登場。2人は仲良しだと振られると「仲良しです」と口をそろえた。「ご飯行ったりして」とMattが話せば、「カラオケも行くよね」とすみれ。2人のス